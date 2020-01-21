Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.01.20 21:25

Украинского воина Валерия Закусило, погибшего на Донбассе, похоронят 22 января в Белой Церкви

22 января, в городе Белая Церковь Киевской области, в 13.00 рядом со стелой Героев (слева горисполкома) состоится церемония прощания с погибшим украинским воином Валерием Васильевичем Закусило (позывной Морячок

закусило

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Валерий Закусило (позывной Морячок), 1987 года рождения, уроженец Прибалтики, старший солдат, военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 18 января в районе села Новозвановка Попаснянского района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения, полученного во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.

Валерий Закусило родился 27.10.1987 года. После развода родителей вместе с отцом вернулся на его родину, в село Гуничи Овручского района Житомирской области. Окончил автодорожный техникум. Проходил службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Впоследствии переехал в город Белая Церковь, где и подписал контракт на военную службу в 72-й бригаде.

У него остались отец, мать, жена и две дочери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боец 72-й ОМБр Валерий Закусило погиб 18 января от пули снайпера на Донбассе

Украинского воина Валерия Закусило, погибшего на Донбассе, похоронят 22 января в Белой Церкви 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100