Защита Мангера обратилась в ЕСПЧ

Об этом заявил на пресс-конференции адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, защита обратилась в ЕСПЧ из-за того, что следствие отказывается закрыть производство против Мангера либо немедленно передать дело в суд.

"Очевидно, что Украина получила для ответа наше обращение в Европейский суд по правам человека, которое мы подали в прошлом году. Наконец, я так понимаю, оно коммуницировано. Относительно того, что в течение года человек обвиняется в преступлении, но при этом дело не передается в суд, никаких доказательств не предоставляется", — пояснил Ильченко.

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Спецоперацию, проведенную в Херсона 20 января в рамках расследования дела об убийстве Гандзюк, адвокат назвал попыткой оказать давление на лиц, у которых было проводились обыски и которым были предъявлены подозрения, с целью заставить их "дать ложные показания против Мангера".

Адвокат пообещал пожаловаться в ЕСПЧ на давление на свидетелей по делу Гандзюк и обжаловать действия следователей в суде.

Кроме того, защита Мангера будет требовать "выяснения оснований для применения военной техники в городе Херсон, а также размера средств, которые были потрачены на такую ​​спецоперацию".

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Напомним, 20 января в Херсонской прошла спецоперация в рамках расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Силовики провели 35 обысков 9 лицам объявили подозрение в причастности к преступной организации.

Одного из подозреваемых — Игоря Павловского — доставили в Киев. Печерский райсуд арестовал его до 4 марта без права внесения залога.