12 украинских политзаключенных находятся в российских тюрьмах в критическом состоянии, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице омбудсмена в Фейсбуке.

Денисова рассказала, что в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма находится 115 украинских политзаключенных.



Среди указанных граждан Украины есть такие, которые содержатся в заключении уже более пяти лет подряд. 86 человек – это крымские татары, которым инкриминируются организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, организация деятельности экстремистской организации, членство в запрещенной в Российской Федерации организации "Хизб ут-Тахрир", отметила она.

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Денисова обратила внимание Рамы на то, что некоторые граждане Украины находятся в критическом состоянии и требуют срочного обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи.



"В частности, это Алимов Рефат, Аметов Эрнес, Выговский Валентин, Джеппаров Арсен, Дудка Владимир, Каримов Алим, Шумков Александр, Виктор Шур, которые удерживаются на территории Российской Федерации, и Абдулгазыев Тофик, Гафаров Джемиль, Сулейманов Эскендер, Шейхалиев Рустем, которые содержатся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", – написала омбудсмен.



Денисова призвала Раму применить все рычаги влияния ради восстановления прав граждан Украины и скорейшего возвращения их на родину живыми.



Также Денисова призвала председателя ОБСЕ усилить совместное давление международного сообщества на РФ с целью выполнения ею норм международного права, уважения прав и свобод человека и гражданина.

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