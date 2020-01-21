Главное задание для ВСУ - достичь военных критериев НАТО, - Загороднюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Наконец кооперация стала практичной. До этого часто это были просто политические лозунги, но особо ничего не происходило. Мы дали понять, что нас политические лозунги не интересуют. Интересует переход в практический режим. Моя главная задача - достичь военных критериев членства и сделать все для того, чтобы получить статус члена Программы усиленных возможностей НАТО", - сказал Загороднюк.

"У нас есть все шансы его получить. На самом деле, это уже будет чисто политический вопрос", - добавил министр.

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Загороднюк сообщил, что в январе 2020 года начнется внедрение первых дорожных карт перехода украинских Вооруженных сил на стандарты НАТО.

"В Брюсселе у нас были системные встречи, на которых мы договорились о дорожных картах перехода на стандарты Альянса. Как должна внедряться реформа в тесной кооперации с НАТО, чтобы они понимали наши действия и полностью поддерживали их - эти дорожные карты были согласованы и поддержаны. Первые дорожные карты уже будут в январе, потому что стандартов там несколько сотен", - отметил министр обороны.

Он уточнил, что дорожная карта будет идти по видам и по отдельным родам войск, потому что все они пребывают в абсолютно разных состояниях. "Дорожная карта будет идти по видам и по отдельным родам войск, потому что совершенно разное состояние. В некоторых оно такое, что можно уже завтра сертификацию проходить, в некоторых ее уже прошли (например в Силах специальных операций), а в некоторых - необходимо строить все с самого начала", - сказал Загороднюк.

По его словам, Военно-морские силы Украины уже сейчас, фактически, отвечают критериям членства в Альянсе, поскольку многие из персонала прошли службу и обучение в структурах НАТО.

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