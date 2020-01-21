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21.01.20 23:37

Николаевский бронетанковый завод вернет государству 10 млн грн за невовремя отремонтированные БТР

Согласно контракту с Минобороны, завод должен был за 2014 год отремонтировать 34 БТР-70. Но вовремя предприятие справилось только с ремонтом 25 из них, а остальные передало с нарушением сроков.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

"Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины обеспечила реальное исполнение решения Хозяйственного суда Николаевской области по иску прокурора в интересах государства в лице Министерства обороны Украины к государственному предприятию "Николаевский бронетанковый завод" о взыскании задолженности на сумму более 10 млн гривен", — сказано в сообщении.

Задолженность возникла по договору, который в 2014 году заключили Минобороны и ГП "Николаевский бронетанковый завод". Согласно его условиям, завод должен был до конца года отремонтировать 34 бронетранспортера БТР-70. Но в срок смог завершить ремонт только 25 бронетранспортеров.

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"Военная прокуратура Николаевского гарнизона обратилась в суд с иском о взыскании штрафа и пени, которые возникли в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по договору", — сообщили в пресс-службе.

Таким образом благодаря военной прокуратуре удалось обеспечить поступление в бюджет денежных средств в сумме более 10 млн гривен, подытожили в ведомстве.

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