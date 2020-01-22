Более 700 заключенных, находящихся на оккупированном Донбассе, ожидают возвращения на подконтрольную Киеву территорию, - Денисова

Об этом 21 января Денисова рассказала на встрече с председателем ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук омбудсмена.



По ее словам, с начала боевых действий на Донбассе 386 заключенных были переданы украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания. По состоянию на сегодня 122 из них уже освобождены, поскольку их срок наказания закончился.



Денисова рассказала Раме о случаях, когда на временно оккупированных территориях человек закончил отбывать свой строк наказания, но оккупационная власть продолжала удерживать его в местах несвободы.



"Обратилась к Раме с просьбой оказать содействие в налаживании процесса передачи граждан Украины с временно оккупированной территории Донецкой области, ведь за прошлый год удалось переместить только 13 человек", – добавила омбудсмен.

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