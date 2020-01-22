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22.01.20 01:39

Президент Литвы Науседа отказался ехать в Израиль на церемонию памяти жертв Аушвица

Президент Литвы Гитанас Науседа не поедет в Израиль на мероприятия, посвященные 75-летию освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц.

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Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на информационное агентство Delfi, такое решение глава государства принял в последний момент – еще 20 января утром сообщалось, что он будет принимать участие в церемонии в Иерусалиме, которая состоится 22–23 января.

Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис указал, что Науседа решил провести больше времени на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

На мероприятия в Израиль не поедет президент Эстонии Керсти Кальюлайд, а Латвию представит премьер-министр.

Президент Польши Анджей Дуда также заявлял об отказе от визита памяти жертв Холокоста, однако 21 января в телеинтервью допустил возможность посещения Иерусалима. Польская пресса писала, что Дуда не поедет в Израиль из-за антипольских заявлений президента РФ Владимира Путина, также приглашенного на форум.

Нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау на территории Польши был самым большим лагерем смерти. В 1940–1945 годах там уничтожили больше 1,5 млн людей разных национальностей. Выживших узников лагеря освободили 27 января 1945 года.

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