В Украине зафиксирован случай птичьего гриппа, первый в 2020 году, - Госпродпотребслужба

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает вечером 21 января Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) в Фейсбуке.

"Специалисты службы выехали на место вспышки, состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, принят ряд важных решений, наши международные партнеры информированы. Ситуацию контролируем и делаем все возможное, чтобы не дать вирусу распространиться дальше по Украине", - говорится в сообщении.

Гибель птицы была зафиксирована 18 января 2020 г. в частном предприятии "Хутор" (с. Бугакив Немировского района Винницкой области). Всего на предприятии по состоянию на 1 января содержалось около 98 000 голов птицы яичного направления.

Последняя крупная эпидемия птичьего гриппа наблюдалась в Европе зимой 2016-2017 годов - возбудитель заболевания попал вместе с перелетными птицами из Азии. Тогда пришлось убить сотни тысяч птиц, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Птичий или куриный грипп - это вирус, который часто приводит к смерти зараженных птиц. Его возбудитель переносят дикие перелетные птицы. Некоторые из штаммов птичьего гриппа могут поражать не только птиц, но и свиней или людей.

Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной или вызвать уменьшение яйценесення и заболевания дыхательной системы, а также протекать в мгновенной форме, вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо преждевременных симптомов.

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