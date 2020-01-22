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22.01.20 07:35

Государство отдаст конюшни и свинофермы частным предпринимателям, чтобы ликвидировать коррупционные риски, - Гончарук

Непрофильные активы государственных компаний, которые не приносят прибыли и создают предпосылки для коррупции, будут отданы в частный сектор.

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Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на совещании с представителями государственных предприятий, информирует пресс-служба правительства, передает Цензор.НЕТ.

Глава Кабмина уверен, что их продажа позволит повысить эффективность предприятий государственного сектора.

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"Сейчас к таким активам относятся конюшни, свинофермы и другие. Они мешают компаниям работать, не приносят доходов и создают предпосылки для коррупции. Мы ликвидируем эти коррупционные риски", - сказал Гончарук.

В ходе совещания он также поручил Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершить работу и финализировать предложения по подготовке государственных заказов на предприятия.

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По словам премьер-министра, Фонд государственного имущества должен способствовать привлечению инвестиций путем продажи частным инвесторам тех объектов, которые являются убыточными и нестратегическими для страны.

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