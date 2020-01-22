Убийство 26-летнего мужчины в Каховке: полицейского, подозреваемого в сокрытии преступления, суд отправил под ночной домашний арест

Его подозревают в попытке скрыть особо тяжкое преступление — убийство в новогоднюю ночь 26-летнего Владимира Чебукина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ґрати".

Экс-полицейскому инкриминируют часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет.

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Согласно решению суда от 20 января Портной будет находиться дома с восьми вечера до семи утра. Причастность к убийству полицейского расследует территориальное управление Госбюро расследований, которое находится в Мелитополе. Сторона обвинения ходатайствовала об избрании Портному меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Адвокат Портного Артем Бибик сообщил, что сторона защиты не будет подавать апелляцию на решение суда.

"Человека уволили из органов внутренних дел, он проживает вместе с женой и маленьким ребенком, жена находится в декрете и круглосуточный домашний арест сразу приговаривает людей к голодной смерти — кто будет работать? Тем более, он сейчас ищет работу", — пояснил свою позицию адвокат Бибик.

Защитник Портного также уточнил, что полицейского еще не допрашивали по делу в качестве подозреваемого.

"Он не видел самого преступления. Он выбежал и увидел, когда уже все случилось. Самого нанесения телесных повреждений Чебукину он не видел", — уточнил Бибик.

"Мы не отрицаем, что мы трогали этот пистолет", — добавил он.

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Адвокат также считает, что подозрение его подзащитному вынесли из-за общественного резонанса. На расследовании причастности полицейского к убийству настаивали родственники Чебукина. После гибели мужчины в Каховке начались акции протеста. 4 и 5 января митингующие жгли шины, забросали отделение полиции дымовыми шашками и перекрывали дорогу, требуя непредвзятого расследования.

Бибик также считает, что квалификацию подозрения его подзащитному могут еще изменить, так как не доказано, что Юрий Кашник, основной подозреваемый, совершил именно покушение убийство, и что это не была необходимая самооборона. Известно, что Портной праздновал новый год в компании Кашника и его жены.

По версии следствия, рано утром 1 января житель Каховки Чебукин в нетрезвом состоянии пришел к бывшей жене и вызвал из дома "на разговор" ее нынешнего супруга и бывшего оперуполномоченного полиции Юрия Кашника. Между мужчинами возник конфликт, во время которого Чебукин якобы выстрелил в сторону оппонента из травматического пистолета, но не ранил его. В ответ Кашник сделал несколько выстрелов из карабина и ранил Чебукина. Мужчина умер от полученных ран в больнице.

Полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство. Кашникова арестовали на два месяца.

В связи с резонансным инцидентом, руководство главка полиции Херсонской области провело служебное расследование в отношении начальства и сотрудников Каховского отделения полиции. По результатам расследования руководство Каховского отделения полиции было уволено с занимаемых должностей.