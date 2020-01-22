Разумков с рабочей поездкой посетит Херсонскую, Николаевскую и Одесскую области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Отмечается, что спикер в среду примет участие в официальных мероприятиях по случаю Дня Соборности Украины в Херсонской области, посетит Херсонскую государственную морскую академию и предприятие "Данон Днипро".

Во время поездки в Николаевскую область запланировано посещение государственного предприятия "Научно-производственный комплекс газотурбостроения "Зоря"-"Машпроект" и филиала "Дельта-лоцман" государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

23 января Разумков посетит Одесскую область, где побывает в военно-морском лицее им.Владимира Безкоровайного, Одесском национальном университете им.Мечникова, а также ознакомится с работой предприятий "Контейнерный терминал Одесса" и "Телекарт-Прибор".

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