Прокуратура через суд требует вернуть землю под имением Медведчука в собственность государства

Об этом свидетельствует постановление Хозяйственного суда Киевской области от 3 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наші гроші.

Свои исковые требования прокуратура обосновывает нарушением Киевской облгосадминистрацией и Обуховской райгосадминистрацией законодательных требований при предоставлении этих участков в пользование и их последующей продаже. Указанные участки лесного фонда площадью более 10 га незаконно выбыли из собственности государства против воли соответствующего распорядителя - Кабмина.

Участок площадью 24,39 га находится во владении ООО "Инвестиционная компания"Спорт-Тур", а 10,22 га - в ООО"Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жена Медведчука заявила, что без русского языка украинцы превратятся в "немое племя третьего сорта"

Рассмотрение иска прокуратуры назначено на 3 февраля.

Напомним, в марте 2019 г. стало известно, что дом-хонка площадью 1125 кв м, расположенный на указанных участках, выставлен на продажу в закрытой группе риэлторов по цене 4500 у.е. за сотку. На территории есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 кв м и бассейн.

Учредителем ООО "Инвестиционная компания"Спорт-Тур" является ООО"Инвестиционная компания "Терра-Инвест", бенефициарным владельцем которой (через лондонскую "Ларидж Инвестменс Лтд", ООО "ИК"Гармания" и кипрскую "БРЕВИС Холдингз Лтд") является Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука.

ООО "КУА"МТИР Эссет Менеджмент" является одним из учредителей ООО"ФК "Динамо" с долей 23%. Вторая крупнейшая доля в "Динамо" принадлежит Игорю Суркису (63,7%).

Официальными учредителями "КУА"МТИР Эссет Менеджмент" значатся кипрские компании Listono Management Ltd (бенефициарные владельцы - Андрей Зюзя, Юрий Ромазанов и Павел Коваленко), Merceno Holdings Ltd (Лариса Яременко), Noresia Contruction Ltd (Елена Мельник, Алина Сергиенко и Владимир Ямнич) , Otrenia Investments Ltd (Елена Жигадло), Kirelma Enterprises (Вадим Олейник, Александр Тарасенко и Владимир Дерикит) и Vinsentio Holdings Ltd (Александр Красницкий).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Супруга Медведчука увеличила долю в нефтебизнесе в России и сменила партнера. ДОКУМЕНТ

Как писали журналисты "Зеркала недели", Григорий Суркис и Виктор Медведчук были опорой так называемой "киевской семерки". В свое время Григорий Михайлович так сказал о своих партнерах по бизнесу: "Мы - все друзья, партнеры по жизни: Валентин Згурский, Виктор Медведчук, мой младший брат Игорь, Богдан Губский, Юра Карпенко, Юра Лях, я ... Великолепная семерка ... У каждого - свой участок работы в едином холдинге...".