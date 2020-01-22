Работаем над проектом "Электронная акцизная марка", он сэкономит бизнесу и государству много денег и времени, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Сейчас в Украине до 50% алкоголя продается "в черную". Это большая проблема. С одной стороны, это угроза здоровью украинцев. С другой - колоссальные убытки для бюджета (5-10 млрд грн в год) и рассадник коррупции", - отметил Дубилет.

По его словам, проблема с акцизными марками в том, что их массово подделывают. Однако в Кабмине уже разработали план, как с этим бороться.

"Идея простая. Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар. Получается, что эта система не будет требовать от бизнеса нового оборудования. А государству не нужно будет создавать отдельную IТ-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки. Таким образом, у нас достаточно быстро может заработать система, которая "активирует" и "деактивирует" акцизные марки", - рассказал Дубилет.

Министр отметил, что это позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка.

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