Двое полицейских подозреваются в сдаче вещдоков на металлолом на общую сумму более 124 тыс. грн, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейские подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Установлено, что в августе 2018 правоохранители незаконно присвоили и сдали на металлолом вещественные доказательства, которые находились под арестом на ответственном хранении. За реализацию металлических труб общим весом более 19 тонн полицейские получили денежные средства в размере более 124 тыс. грн.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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