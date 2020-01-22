Новый закон о труде будет больше защищать от безосновательных увольнений, чем действующий, - Милованов

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает Цензор.НЕТ.

"По действующему Кодексу, если работодатель хочет, то он легко увольняет работника и не несет материальной ответственности за свое решение. Реорганизация стала универсальным механизмом для массовых сокращений", - отметил он.

По словам Милованова, в ст. 35 законопроекта "О труде" речь идет о возможности увольнять по инициативе работодателя, но не идет речь о том, что это должно произойти без объяснения причин.

"Мы предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений! Никаких выдумок и манипуляций в процессе работы", - подчеркнул он.

Милованов отметил, что в законопроекте "О труде" правительство предлагает сделать материальную компенсацию обязательной, а также запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата.

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