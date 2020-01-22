Зеленский в Давосе планирует встретиться с руководством МВФ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов, ссылаясь на программу визита украинской делегации при участии президента и министра финансов Оксаны Маркаровой во время Всемирного экономического форума в Давосе.
По информации Минфина, также запланирована встреча с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, руководителями компаний SOCAR и Cargill.
Помимо этого, в рамках форума состоится заседание Национального инвестиционного совета.