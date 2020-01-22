Сенат США за 2 недели решит, объявлять ли Трампу импичмент

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Соответствующую резолюцию поддержали 53 республиканца, 47 демократов выступили против. Голосование состоялось после 13 часов дебатов.

Лидер Демократической партии Чак Шумер предлагал внести 11 поправок в регламент, но все они были отклонены республиканцами.

Республиканцы планируют дать юристам, которые будут защищать Трампа, и выбранным Палатой представителей обвинителям по 24 часа в течение трех рабочих дней на предоставление своих аргументов. Затем 16 часов отводится в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. Этот процесс не ограничен количеством рабочих дней.

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После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых — определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, верхняя палата проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

Напомним, 19 декабря 2019 года Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу на основании обвинений в давлении на Украину.

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