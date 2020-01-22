Треть украинцев работают неофициально или полуофициально, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ

Кроме того, 16,6% официально трудоустроенных получают дополнительно заработную плату в "конвертах", 20,7% работают без официального оформления, на основе устной договоренности.

"Исследование дало возможность утверждать, что треть населения Украины тем или иным образом вовлечены в неформальные трудовые отношения", - отмечается в докладе.

По данным опроса, только 14,1% опрошенных респондентов положительно оценили существование неформальной ("теневой") занятости, 24,9% безразлично относятся к неформальности, однако относительное большинство (48,3%) опрошенных имеют негативное отношение к существованию неформальной экономики.

Среди граждан, которые принимали участие в исследовании, почти половина (48%) являются наемными работниками (из которых 81% работают на постоянной основе).





Исследование Центра Разумкова, проведено 6-11 сентября 2019 года среди 2 018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

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