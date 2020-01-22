ГБР отказалось расследовать фальсификацию следователем доказательств причастности Дугарь к убийству Шеремета, - адвокат

Об этом один из адвокатов Дугарь Николай Ореховский рассказал "Українським Новинам", информирует Цензор.НЕТ.
"Отказались открыть", — сообщил он.
По его словам, защита Дугарь намерена обязать ГБР расследовать фальсификацию следствием доказательств через суд.
Решения суд пока не выносил.
Адвокаты подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь подали жалобу в ГБР о фальсификации доказательств следствия.
Ранее защита Дугарь заявляла о фальсификации следствием доказательств по делу, в том числе портретной экспертизы.
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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
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