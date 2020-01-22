У игроков из Украины есть шанс выиграть 343 миллиона долларов в лотерее США

После захватывающей серии переходов, первый приз ближайшего тиража, который пройдет сегодня вечером, составит уже 343 миллиона долларов США, и любители лото из Украины могут побороться за замечательный приз наравне с американцами.

Как выиграть в лотерею Пауэрбол?

В ходе каждого тиража разыгрываются 5 "обычных" номеров от 1 до 69 и бонусный шар "Пауэрбол" от 1 до 26. Для выигрыша джекпот необходимо правильно угадать все 6 номеров; сумма приза делится поровну между выигравшими билетами (если есть более одного победителя).

Лотерея также разыгрывает второй приз в $1 млн долларов, который достанется каждому игроку, угадавшему 5 основных номеров. Этот приз можно удвоить за небольшую доплату, отметив на лотерейном билете опцию "Пауэр-плей", которая также умножает остальные второстепенные призы в 2-10 раз.

Как официально играть в лотерею Powerball из Украины?

Никто не смог угадать номера последнего тиража: 20, 24, 38, 56, 68 и "Пауэрбол" 18. Вследствие этого первый приз Паэурбол взлетел до $343 млн, что вызвало нешуточный ажиотаж у фанатов лотерей. Американским любителям лото просто – они могут зайти в магазин и купить билеты. Но что делать жителям Украины, которые тоже хотят сорвать огромный джекпот, но не могут вскочить на самолет и прилететь в Штаты? К счастью, решение есть!

Вам не только не нужно никуда лететь, но даже не нужно выходить из дому: играть в Пауэрбол, а также другие ведущие лотереи мира можно онлайн, на сайте theLotter. С момента основания сервиса в 2002 году его игроки выиграли призы на общую сумму более $90 млн. С наиболее яркими историями победителей можно познакомиться на соответствующей странице на сайте.

Как это работает?

После того, как вы зарегистрируетесь на сайте и оформите ваш заказ на странице лотереи, представитель сайта theLotter приобретет от вашего имени физический билет. Согласно уставу сайта, этот билет принадлежит вам и только вам. Это же будет указано в подтверждении заказа, которое придет на вашу электронную почту. У вас также в любое время будет доступ к графическому изображению билета, которое будет загружено в вашу учетную запись. Сам лотерейный билет будет надежно храниться в сейфе местного представительства theLotter. Важно также отметить, что сервис не взимает комиссию с призов.

Налоги и выплаты

Представители сервиса theLotter.com свяжутся с вами если ваш билет окажется выигрышным. Второстепенные призы добавятся на баланс вашего аккаунта на сайте автоматически, как только оператор лотереи переведет деньги. Для получения джекпота или второго приза Powerball, скорее всего, потребуется ваше личное присутствие в Соединенных Штатах.

Все лотерейные выигрыши выше $5.000 облагаются федеральным налогом (24%) и налогом штата (процент зависит от места покупки билета). В случае выигрыша джекпота, сумма, которую вы получите на руки будет также зависеть от того, возьмете ли вы приз наличными (одним платежом) или предпочтете ежемесячные выплаты в течение 25-30 лет. В первом случае сумма приза будет ниже (около $233 млн при джекпоте в $343 млн до вычета налогов), но зато у вас на руках сразу окажется крупная сумма.

Благодаря сайту theLotter.com, участвовать в лотереях США и Европы стало даже проще, чем в местных лотереях. Всё что нужно сделать, чтобы иметь шанс выиграть крупнейшие в мире джекпоты, такие, как $343-миллионный приз лотереи Powerball, который будет разыгран в ближайшую среду, это купить лотерейный билет онлайн – обо всем остальном позаботятся представители сервиса theLotter.com.

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