Есть интересные планы для инвесторов, и первый, кто инвестирует, - получит наибольшую прибыль, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом он рассказал в интервью в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek.

"Самый важный капитал, который мы имеем, - это люди, и то, что нам нужно сделать для них - это сделать их свободными и счастливыми. Свободные и счастливые люди могут сделать любую страну богатой и обеспечить ее процветание", - сказал премьер-министр.

По его словам, многие инвесторы должны открыть новую Украину - подобно тому, как когда-то была открыта Америка.

"Украина является хорошим вариантом для инвестирования по многим причинам. Украина - надежный мост, соединяющий Европу и Азию. У нас есть интересные планы для инвесторов. И первый, кто инвестирует - получит наибольшую прибыл", - сказал Гончарук.

Он также сказал, что мир сегодня должен рассматривать Украину как прекрасное место с захватывающими перспективами для инвестиций.

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