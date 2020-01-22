Кремль наполняет людьми новый "обменный фонд" на территории ОРДЛО, - "Восток-SOS"

Об этом сообщает в своем отчете благотворительный фонд "Восток-SOS", информирует Цензор.НЕТ.

Всех задержанных обвиняют в "госизмене" или шпионаже в пользу Украины или других государств.

Среди содержащихся в неволе на оккупированных территориях есть иностранец - гражданин Латвии Валентинс Веселовс. Ему в незаконном вооруженном формировании "ЛНР" вынесли "приговор" - лишение свободы сроком на 10 с половиной лет за "шпионаж".

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Уже в январе в местных СМИ на оккупированной части Донбасса появилась информация о том, что НВФ "ЛНР" "осудилО" на 12 с половиной лет жителя неподконтрольного сейчас украинской власти города Голубовки (название до декоммунизации — Кировская), его обвиняют в "госизмене".