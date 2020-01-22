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22.01.20 13:22

Суд приговорил к году тюрьмы троих чиновников Гоструда за служебный подлог

Трое должностных лиц ГУ Гоструда в г. Киеве и Киевской области, которые осуществляли подделку служебных документов, проведут один год за решеткой.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает Цензор.НЕТ.

Так, указанные служащие, будучи уполномоченными на принятие экзаменов по охране труда и пожарной безопасности у лиц, которые по закону обязаны проходить соответствующую проверку, фактически не проводили никаких экзаменов, а лишь вносили в протоколы заседания комиссии сведения о том, что лица прошли такую ​​проверку и выдавали им соответствующие удостоверения.

В ходе судебного разбирательства местной прокуратурой полностью доказана виновность трех работников Гоструда в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Приговором Дарницкого районного суда г. Киева служащих приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или органов местного самоуправления сроком на 1 год.

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