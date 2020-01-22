Коронавирус из Китая добрался до России и США, Трамп говорит, что "все под контролем"

Женщину отправили в больницу прямо из аэропорта Хабаровска, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сибирь.Реалии".

По данным пресс-службы аэропорта, пассажирка прилетела в Россию из Харбина.

"Роспотребнадзор сейчас встречает все самолеты в аэропорту, с ночного рейса из Харбина 21 января госпитализировали одну женщину с высокой температурой, отвезли в больницу из-за подозрения на смертельный коронавирус. Вроде бы диагноз не подтвердили, но это неточная информация", — сообщили в аэропорту.

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К распространению коронавируса в ЕС готовятся в Италии, информирует местное издание Wantedinrome. Так, проверяется возможность заболевания на рейсах из китайского мегаполиса Ухань, где впервые зафиксировали вирус. Пилотов обязали сообщать о любых пациентах с соответствующими симптомами, чтобы из аэропорта их сразу могли доставить в больницу.

В Министерстве здравоохранения Италии добавили, что вероятность того, что вирус попадет в Европейский Союз "невелика, но не исключена".

Первый случай заболевания отмечен в США, но президент Дональд Трамп утверждает, что у него "все под контролем". Об этом он сказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, информирует сообщает SkyNews.

"У нас есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Мы уже выполнили его очень хорошо. Центр контроля заболеваний (CDC) потрясающий. Очень профессиональный", — сказал американский лидер.

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Но американские ученые говорят, что на разработку вакцины от вируса понадобится несколько месяцев, сообщает CNN. Ученый Энтони Фаучи сообщил, что для разработки вакцины потребуется несколько месяцев. В данный момент ученые делают "лишь первые шаги".

Сегодня ВОЗ созывает экстренное заседание комитета с чрезвычайных ситуаций в связи с коронавирусом нового типа, который получает распространение в Китае. На встрече должны обсудить, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере охраны здоровья.

Тем временем число жертв коронавируса в Китае выросло до 9. Подтверждено 440 случаев заражения.

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Накануне Министерство здравоохранения Украины предупредило Госпогранслужбу о ситуации с распространением вируса и призвало украинцев, посещающих Китай, чаще мыть руки и не контактировать с больными.