НАБУ и САП пытались вручить мне подозрение, - экс-представитель президента в оккупированном Крыму Бабин (обновлено)

Об этом Бабин сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня САП и НАБУ попытались вручить мне подозрение по ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) за мою деятельность на посту Правительственного уполномоченного по делам ЕСПЧ. Такая интересная процессуальная деятельность в нынешних политических условиях меня никоим образом не удивляет. Выбранная заказчиками для этого шоу дата Дня Соборности также красноречива", - написал он.

В комментарии Цензор.НЕТ Бабин сказал: "Основной целью этого заказа является во-первых, заключения меня на длительное время, а во-вторых, или выдача россиянам или мое исчезновение где-то по дороге. Я знал об этой ситуации. Не прятался и не собираюсь прятаться. Это война и я дезертировать со своего фронта не буду", - сказал он.

На вопрос, что именно ему инкриминируют, Бабин отметил, что это фантазии органов, вручавших подозрение, а то, насколько подозрение законно, будет решать суд.

"Когда будет избираться мера пресечения, я приглашу медиа, и все это услышат", - добавил он..

Цензор.НЕТ направил запрос в НАБУ и САП для выяснения подробностей.

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