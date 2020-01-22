День Соборности: Франция и Германия выразили поддержку независимости Украины

Об этом говорится в сообщениях Посольств Франции и Германии в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Франция стоит рядом с Украиной в этот День Соборности и вновь высказывает свою поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета страны", - заявили французские дипломаты.

В свою очередь, посол Германии в Украине Анка Фельдгузен написала: "Поздравляю Украину с Днем Соборности! Германия и впредь будет поддерживать стремление наших украинских друзей к единству в суверенной и независимой Украине".

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