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22.01.20 13:40

Боевики из гранатометов обстреляли позиции ООС у Павлополя, - Минобороны

Потерь в результате обстрела нет.

война,ато,оос

Об этом сообщил на брифинге в Минобороны представитель ведомства Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 8 утра российско-оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованы вблизи Павлополь. Противник вел огонь в течение 15 минут со стороны оккупированного населенного пункта Сосновское", — сказал он.

Праута отметил, что потерь с нашей стороны в результате этого обстрела нет.

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