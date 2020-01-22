У нас нет понятия, что такое закон. Надо урегулировать, - Стефанчук

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил на брифинге, что сейчас в законодательстве не определены базовые понятия, такие как закон и нормативно-правовой акт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Это законодательная азбука. Это то, с чего должно начинаться все. У нас нет понимания, что такое закон, что такое нормативно-правовой акт, какая иерархия нормативно-правовых актов, что чему должно подчиняться", - сказал он.

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По словам политика, сейчас идет работа вместе с Минюстом над так называемым "законом о законах", который должен будет решить эту проблему.