Президент Польши Дуда из-за Путина не поехал на торжества по случаю годовщины освобождения Аушвица

Президент Польши Анджей Дуда отказался ехать на церемонию 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

"Я не понимаю, почему в таком месте, по такому случаю и в такую великую годовщину там должны выступить президенты Германии, России, Франции, представители Великобритании и США, а не мог бы высказаться президент Польши, особенно в нынешней ситуации, когда со стороны России, особенно из уст президента России Владимира Путина, в адрес Польши звучат обвинения, полностью противоречащие исторической правде и стремящиеся унизить нас как общество и фальсифицировать историю", - сказал польский лидер.

Отсутствие польского голоса на конференции Анджей Дуда назвал "фальсификацией истории".

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Дуда также выразил обеспокоенность последними обвинениями президента России Владимира Путина, что Польша является соучастницей начала Второй мировой войны, утверждением, что вызвало возмущение в Польше и откликнулось протестами из разных стран, включая послов Германии, Великобритании, США и Израиля, а также польских должностных лиц и еврейской общины Польши.

Таким образом, Польшу на форуме в Иерусалиме будет представлять посол этой страны в Израиле.

Международный форум памяти жертв Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим, станет одним из крупнейших мероприятий с участием мировых лидеров в истории Израиля.

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На него соберутся более 60 делегаций из разных стран, в составе которых, по сведениям израильских СМИ, 45 глав государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских особ. Ожидается приезд президента Украины Владимира Зеленского, лидера Франции Эмманюэля Макрона, а также президентов Германии, Италии, Венгрии, Финляндии, Австрии, Чехии и других стран, королей Испании и Нидерландов и так далее.