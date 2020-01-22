Разрешать ли въезд в Украину выступавшему в оккупированном Крыму Серову, решат на границе, - Госпогранслужба

Об этом 22 января Крым.Реалии сообщил руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы постоянно стараемся отслеживать людей, которые незаконно посещали оккупированные территории. Во время появления этих людей непосредственно на границе, конечно это может быть доверенность от других правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или же мы ставим их на дополнительное изучение, проводится проверка и изучаются все обстоятельства и факторы. Если подтверждение есть, то мы им запрещаем въезд в Украину на 3 года", – отметил Демченко.

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По его словам, в отношении Александра Серова у Госпогрансужбы уже есть предварительная информация о том, что "он мог посещать оккупированные территории и, что это будет проверено непосредственно при пересечении им границы".

Спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила, что их ведомство направило информация о Серове в ГПСУ "для принятия пограничниками соответствующего решения".

В Киеве в Национальном дворце искусств "Украина" анонсируют концерт российского певца Александра Серова, который выступал в Крыму в 2017 году.

Ранее 40 нардепов обратились в СБУ с требованием не допустить в Украине концерты российских гастролеров Сюткина и Серова, поддержавших оккупацию Крыма.