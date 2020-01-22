Госсекретарь США Помпео посетит Киев в конце января (обновлено)

Об этом сообщило белорусское бюро "Радио Свобода" со ссылкой на рассылку Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.

"Майк Помпео посетит Лондон 29-30 января, потом будет в Киеве 30 января и 1 февраля оттуда приедет в Минск, где пробудет не полный день, и 1-2 февраля полетит в Нур-Султан, 2-3 февраля посетит Ташкент", - говорится в сообщении.

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В то же время BuzzFeed News пишет, что официальные мероприятия Помпео запланированы на 31 января.

В этот день у него должна состояться встреча с президентом Владимиром Зеленским. Помпео станет первым представителем правительства Трампа, который встретится с украинским лидером с начала процедуры импичмента Трампа, объявленной в конце сентября.

Источники издания отмечают, что визит государственного секретаря будет насыщенным. Он также встретится с высокопоставленными украинскими чиновниками и почтит память погибших солдат и участников Революции Достоинства возле памятников в Киеве.