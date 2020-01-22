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22.01.20 15:10

Проспект Григоренко в Харькове опять попытаются переименовать в честь маршала Жукова, - Кернес

Вопрос переименования будет вынесен на сессии Харьковского городского совета.

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Об этом распорядился городской глава Харькова Геннадий Кернес. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте горсовета, информирует Цензор.НЕТ.

"Отделу по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Харьковского городского совета... совместно с Юридическим департаментом Харьковского городского совета... подготовить проект решения Харьковского городского совета по рассмотрению представления в Харьковский городской совет и изменения названия (переименования) объекта топонимики проспекта Петра Григоренко в проспект Маршала Жукова в Харькове", — гласит текст распоряжения.

Также Кернес поручил подготовить расчеты и смету расходов, связанных с изменением названия проспекта.

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Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

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