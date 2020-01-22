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22.01.20 15:13

Катастрофа рейса МАУ: Иран подтвердил намерение оставить у себя черные ящики как "неотъемлемую часть инцидента"

Иран не будет отдавать Украине черные ящики со сбитого под Тегераном рейса МАУ.

Катастрофа рейса МАУ: Иран подтвердил намерение оставить у себя черные ящики как "неотъемлемую часть инцидента"

Об этом заявил Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на иранское агентство Mehr.

"Черный ящик является неотъемлемой частью инцидента, и, поскольку авария произошла в Иране, согласно Приложению 13 Международной организации гражданской авиации (ИКАО), Организация гражданской авиации Ирана отвечает за расследования", - сказал он.

По его словам, в случае каких-либо проблем с расшифровкой черных ящиков будут приняты необходимые решения, "чтобы попросить другие вовлеченные стороны о помощи".

Эслами также отметил, что иранская делегация побывала в Украине, чтобы "изучить документы самолета".

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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