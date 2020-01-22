"Все у нас будет": Кулеба пояснил, почему Украина отказалась от идеи создания таможенного союза с ЕС

Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые соотечественники, которые тегают меня и обвиняют в зраде, пожалуйста, не читайте только заголовки, читайте текст новостей", - призвал Кулеба.

По словам Кулебы, таможенный союз - это составляющая часть членства в ЕС, к которому как к своей стратегической цели продолжает двигаться Украина.

"Таможенный союз сейчас, именно на этом этапе - это даже не тактика, а просто красивый лозунг, за которым стоят серьезные угрозы нашим национальным выгодам и интересам. Поэтому мы от этой идеи и отказываемся", – пояснил он.

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Вице-премьер-министр напомнил, что в 2017 году, когда идея создания таможенного союза с ЕС только была озвучена, ее раскритиковали эксперты-экономисты.

"Такой таможенный союз означал бы больше обязанностей и меньше прав для Украины, больше уступок, меньше выгоды от соглашений о торговле с другими странами. Безальтернативно. Эксперты были правы, и новое правительство с ними согласилось", - пояснил политик.

Он напомнил, что государство должно руководствоваться собственными ценностями и выгодой. Ценностью Украины является членство в ЕС, а выгодой – создание возможностей на пути к членству, которые делали бы нас сильнее.

"Все у нас будет. Просто всему свое время", - подытожил Кулеба.

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Напомним, 21 января вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отказалась от идеи вхождения в таможенный союз с ЕС. Известие об этом вызвало волну возмущения в соцсетях.