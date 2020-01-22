Гончарук: Украина с 1 марта начнет масштабную программу восстановления инфраструктуры. ВИДЕО

Об этом сказал Гончарук в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Украина с 1 марта должна начать масштабное строительство. Мы должны за год выполнить огромный объем работы. Нам нужно по итогам этого года, как минимум, получить сто новых школ, сто садиков, сто стадионов та 4000 километров дорог", - сказал Гончарук.

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Также глава правительства поручил главам областных государственных администраций максимально быстро утвердить, а "Укравтодору" - согласовать конкретные перечни объектов.

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