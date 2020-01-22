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22.01.20 15:48

"Слуга народа" Дубинский назвал "шестеркой" сотрудника Посольства США и обвинил Рябошапку в потере субъектности. ДОКУМЕНТ

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский с пренебрежением высказался о сотруднике посольства США, который обратился с письмом к генпрокурору Руслану Рябошапке относительно кандидатов в кадровую комиссию Офиса генпрокурора.

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Об этом Дубинский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В этом письме прекрасно все. И то, что посольство США отбирает нам прокуроров ГПУ. И то, что на имя генпрокурора пишет какая-то шестерка даже не в статусе посла, и говорит кого включить в кадровую комиссию", - прокомментировал нардеп письмо замдиректора отдела по правоохранительным вопросам Посольства США в Украине Дины Аба-Огли, в котором та просит Руслана Рябошапку дополнить список кандидатов в кадровую комиссию.

Дубинский также делает вывод, что данный факт говорит о "полной потере субъектности" генпрокурора.

Слуга народа Дубинский назвал шестеркой сотрудника Посольства США и обвинил Рябошапку в потере субъектности 01

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Слуга народа Дубинский назвал шестеркой сотрудника Посольства США и обвинил Рябошапку в потере субъектности 02

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