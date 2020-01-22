Белый дом обнародовал 192 страницы документов о блокировании военной помощи США Украине

Документы были обнародованы по запросу правозащитной организации American Oversight, информирует Цензор.НЕТ.

"Общественность теперь может увидеть еще больше доказательств коррупционной схемы президента, которая развернулась в режиме реального времени. Объем опубликованного материала и объем материалов, которые все еще остаются секретными, свидетельствуют лишь о том, сколько всего администрация скрыла от Палаты, Сената и американской общественности", — заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

Опубликованные документы содержат электронные письма от и.о. директора Административно-бюджетного управления Рассела Вута и заместителя директора Белого Дома по вопросам национальной безопасности Майкла Даффи.

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В частности — одно письмо от Даффи в день звонка президента Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля, говорится в публикации.

Как отмечает организация, оба чиновника были "ключевыми игроками" в блокировании помощи Украине прошлой осенью.

Опубликованные документы "демонстрируют бурную деятельность" Белого Дома в течение нескольких дней в конце июня 2019 года после публикации статьи в Washington Examiner о военной помощи Украине.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Конгресс США утвердил выделение Украине 250 млн долларов по линии Пентагона, но в июле 2019 года президент США Дональд Трамп попросил исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни приостановить выделение средств. Деньги разморозили только в районе 11 сентября после многочисленных запросов из Конгресса о причине такого решения.

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что в Офисе президента Владимира Зеленского знали о задержке военной помощи Соединенных Штатов Америки и пытались скрыть это от общественности.

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