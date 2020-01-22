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22.01.20 16:24

Верховный Суд отказал НБУ в деле взыскании заложенного имущества компании Коломойского

Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Национального банка Украины на решение судов предыдущих инстанций о взыскании с компании "Гаджибей" Игоря Коломойского недвижимости в счет погашения кредитов рефинансирования, выданных "Приватбанку" до его национализации и по которым упомянутая компания стала поручителем.

Верховный Суд отказал НБУ в деле взыскании заложенного имущества компании Коломойского

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Нацбанке считают, что такое решение Верховного Суда нарушает права НБУ как кредитора.

"Национальный банк наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество по финансовым и имущественным поручителям. Такое право является предпочтительным и безусловным по удовлетворению кредиторских требований Национального банка по предоставленным кредитам рефинансирования, по которым наступил срок погашения", - объясняют в Нацбанке.

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Там напоминают, что сам Верховный Суд ранее уже неоднократно подтверждал право Нацбанка взыскивать долги по предоставленным кредитам как из банка-должника, так и с поручителей.

"Мы не согласны с решением Верховного Суда и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда экс-владельцы "Приватбанка" смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

В Нацбанке напоминают, что сейчас долг "Приватбанка" по кредитам рефинансирования составляет около 7,6 миллиарда гривен ($300 млн). Для погашения этого долга Нацбанк подал 148 исков против поручителей по этим кредитам с целью взыскания этой задолженности, возникшей еще до национализации банка в 2016 году. НБУ уже выиграл 24 иска на взыскание 1,36 миллиарда гривен ($56 млн).

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