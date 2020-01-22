"Укроборонпром" распилил средства на разрекламированном разведывательном коптере, - Касьянов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил волонтер Юрий Касьянов.

"После успешного распила средств налогоплательщиков на беспилотнике "Спектатор", ОАО "Меридиан", входящее в концерн "Укроборонпром", с энтузиазмом освоило деньги Минобороны, выделенные на разработку "разведывательного коптера. Злые языки утверждают, что много миллионов. Выделенных, как водится, без всякого конкурса...", - говорится в сообщении.

По его словам, разрабатывали "не имеющий аналогов аппарат некие "студенты".

"Только у которых и получаются такие фантастические характеристики, как 45 минут полёта при скорости до 120 км/ч, да ещё и полезной нагрузкой в целых полтора кило...Мы сделали несложные инженерные расчёты времени полета коптера "Берегиня". Исходные данные:

Заявленное время полета – 45 мин,

Заявленный взлетный вес – до 2 кг,

Диаметр пропеллера - около 180 мм, определен приблизительно, по фотографиям.



Предположим, что вес распределен следующим образом:



Полезная нагрузка: 300 гр;

Рама + моторы + электроника: 700 гр;

Аккумулятор: 1000 гр. Типовой литий-полимерный 4-баночный аккумулятор с таким весом имеет емкость 12000 мА*ч", - добавил Касьянов.

Касьянов отметил, что рассчитав ориентировочное полетное время коптера получаем "в режиме висения, 18,9 минуты. Что значительно меньше заявленного".

"Зато шухеру во всех СМИ значительно больше... PS Про разрекламированную "устойчивость к противодействию РЭБ" вообще говорить смешно...", - подытожил он.

Напомним, ранее конструкторы "Укроборонпрома" представили первый дрон своего производства "Берегиня"

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