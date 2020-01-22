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22.01.20 16:33

Анкара никогда не признает Крым российским, - глава МИД Турции Чавушоглу на форуме в Давосе

Анкара никогда не признает законной оккупацию Крыма Россией и продолжит поддерживать территориальную целостность Украины.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу на панели "Геополитические перспективы на Ближнем Востоке и Северной Африке" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Соглашаюсь ли я с Россией по вопросу Крыма, Украины или Грузии? Нет. Мы никогда не признаем эту оккупацию и аннексию (Крыма. - Ред.)", - подчеркнул Чавушоглу.

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По его словам, Анкара продолжит поддерживать территориальную целостность Украины и Грузии.

Напомним, 21-24 января в швейцарском Давосе проходит ежегодное заседание Всемирного экономического форума. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 22 января, примут участие в работе форума.

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