Гончарук в Давосе обсудил с премьер-министром Финляндии Марин помощь Украине в сфере энергоэффективности и реформы образования. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Сегодня Украина - один из крупнейших развивающихся рынков, поэтому призвал финских предпринимателей инвестировать в Украину. Встреча такого формата двух премьер-министров Украины и Финляндии - первая за последние 5 лет", - сообщил Гончарук.

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Премьер отметил, что Украина высоко ценит поддержку Финляндии во внедрении энергоэффективных решений, в частности, работу финско-украинского трастового фонда, который обеспечивает грантовое финансирование для стимулирования сотрудничества двух стран в сферах энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

"Плюс, мы обсудили вопросы усиления сотрудничества и в образовательной сфере, в частности, в рамках проекта "Финская поддержка реформы украинской школы". Проект направлен на реформирование системы школьного и профессионально-технического образования в Украине. Реформирование школьного образования - одно из приоритетных направлений финской помощи Украине", - добавил Гончарук.

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