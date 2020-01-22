Устроивший драку в ресторане Кива заявил в полицию на давшего сдачу ветерана: "Это системные действия против меня, как оппозиционного политика"

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Человек, который напал на меня в ресторане "Мокко", вёл себя неадекватно и выкрикивал нецензурные слова. Я встал и подошел к нему, наклонился с целью попросить вести себя прилично и он совершил удар", - рассказал Кива.
По его словам, этому событию "предшествовали угрозы в сети как в личной переписке, так и публично". При этом Кива опубликовал скрины переписки с участником конфликта Михаилом Майнманом, в которой оба используют ненормативную лексику.
"По результату инцидента была вызвана полиция и составлен протокол, сняты побои", - добавил Кива.
В полиции сообщили, что к ним обратился народный депутат с заявлением о получении телесных повреждений.
"По предварительной информации, в ресторане между заявителем и его знакомым произошел словесный конфликт, в результате которого возникла кратковременная драка. Нардепу оказана медицинская помощь без госпитализации. Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления местонахождения другого участника инцидента, который с места происшествия уехал на автомобиле", - говорится в сообщении.