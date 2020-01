Верховный Суд подтвердил, что "Громадське ТВ" назвало организацию С14 "неонацистской" неоправданно

К такому выводу пришел Кассационный суд в составе Верховного Суда, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом Кассационный суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что распространенная ОО "Громадське телебачення" информация об ОО "Січ-С14" без предоставления надлежащих подтверждений и доказательств сказанного, является оскорбительной и выходящей за пределы оправданной критики.

Общественная организация "Січ-С14" обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к общественной организации "Громадське телебачення" о:

- признании недостоверной, унижающей честь, достоинство и деловую репутацию, информации об ОО "Січ-С14" в виде фактических утверждений, а именно "Neo-nazi group С14 ..." (в переводе - "Неонацистская группа С14..."), которая была распространена ОО "Січ-С14" 4 мая 2018 года в 7:36 в твиттере (https://twitter.com/Hromadske/status/992412747727073285), следующего содержания: "Neo-nazi group С14 has seized a former militant of the self-proclaimed "Donetsk People's Republic", Brazilian Rafael Lusvarghi, and were going to hand him over to #Ukraine's Security Service, one of the group members posted on Facebook";

- обязательстве опровергнуть не позднее 30 календарных дней с момента вступления решения суда в этом деле законной силы распространенную недостоверную информацию путем размещения резолютивной части этого судебного решения в твиттере (https://twitter.com/Hromadske).

Решением Хозяйственного суда города Киева от 6 августа 2019 года, оставленным без изменений постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 7 ноября 2019 года, признана недостоверной, унижающей деловую репутацию, распространенная ОО "Громадське телебачення" информация об ОО "Січ-С14" и обязана опровергнуть ее.

21 января 2020 года КГС ВС оставил без удовлетворения кассационную жалобу ОО "Громадське телебачення". При этом, принимая решение по результатам кассационного пересмотра, КГС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что распространенная ОО "Громадське телебачення" информация о том, что ОО "Січ-С14" - "неонацистская группа" без предоставления надлежащих подтверждений и доказательств сказанного - оскорбительная и выходящая за пределы оправданной (допустимой) критики, с учетом освещения в посте события по задержанию членами ОО "Січ-С14" террориста и передачу его правоохранительным органам государства, который впоследствии был осужден за соответствующее преступление (участие в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации).

После обнародования решения суда вещатель на своем англоязычном сайте заявил о намерении обжаловать решение в Европейском суде по правам человека.

