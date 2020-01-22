Осужденных хотят перевести на "индивидуальную систему содержания", - Минюст

Речь об этом шла во время обсуждения Концепции госполитики по снижению количества повторных преступлений, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

По словам заместителя министраа юстиции Украины Александра Банчука, министерство активно работает над расширением перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы.

"Речь идет о таких видах наказаний, как пробационный надзор, увеличение оснований для условно-досрочного освобождения, распространение пробации лиц, освобожденных условно-досрочно, и другие меры, которые должны быть направлены на гуманизацию уголовного законодательства. Сейчас мы разрабатываем соответствующий законопроект вместе с нашими коллегами из пробации и Департамента правосудия", - сообщил Банчук.

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Следующая цель, как добавил заместитель министра Виталий Василик, касается улучшения условий содержания под стражей осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

Для этого нужно создать предпосылки для перехода от коллективной системы содержания к индивидуальной, что значительно облегчит выполнение функций работниками пенитенциарной системы.

"Мы должны привести условия содержания лиц под стражей в соответствие со стандартами ООН и Совета Европы. Без этого невозможно двигаться дальше и быть уверенным, что данный план не останется только декларацией", - добавил чиновник.

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Еще одна задача Минюста - создание Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу. Формально он уже начал работу, но пока функционирует в тестовом режиме на базе пилотных учреждений.

Виталий Василик подытожил, что сейчас главная задача пенитенциарной системы - эффективно распоряжаться ресурсами.