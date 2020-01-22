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22.01.20 17:41

Шестой год в Украине идет война, шестой год, как Россия оккупировала Крым, - Зеленский в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что потрясения для человечества стали уже просто привычкой.

Шестой год в Украине идет война, шестой год, как Россия оккупировала Крым, - Зеленский в Давосе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Как никто другой, я точно знаю, о чем сейчас говорю. Потому что шестой год в моей стране идет война, шестой год, как Россиия аннексировала у нас часть территории. Несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать", - заявил Зеленский.

По его словам, мир сплотился вокруг решения этих проблем, но достаточно ли украинцам обеспокоенности. 

"Этого мало, это правда. Это только один из примеров, свидетельствовавший, что нынешняя архитектура мира к сожалению уязвима. А существующие институции не всегда работают так эффективно, как этого требует настоящее", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что мир нуждается в переосмыслении и в обновлении правил международной безопасности.

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