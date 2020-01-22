Закон о рынке земли с учетом внесенных правок может быть принят в начале февраля, - Арахамия

Об этом сообщил в кулуарах Украинского дома в Давосе глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, в начале февраля проголосуем (закон о земле. - Ред.) в Раде, и рынок земли, наконец, появится", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будем рассматривать на следующей сессии", - Разумков о законопроекте о рынке земли

По словам Арахамии, он рассчитывает на это с учетом последних внесенных правок в законопроект.

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Требуем референдум", - митингующие против рынка земли перекрыли несколько улиц возле Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж