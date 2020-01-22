Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский на форуме в Давосе

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что у Украины амбициозные планы – стать лидером восточной и центральной Европы.

"За эти годы Украина сделала несколько шагов назад. Но мы не отступили, мы взяли расстояние для разбега и решительного экономического прыжка", - отметил Зеленский.

По его словам, новая "украинская власть создает равные правила игры для всех, очищает судебную систему, диджитализирует процессы, воплощает жизненно важные реформы и принимает жизненно важные законы".

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