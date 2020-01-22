Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.01.20 17:44

Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский на форуме в Давосе

Украина за последние годы не отступила, а взяла расстояние для решительного экономического прыжка.

Задача Украины - стать лидером восточной и центральной Европы, - Зеленский на форуме в Давосе

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что у Украины амбициозные планы – стать лидером восточной и центральной Европы.

"За эти годы Украина сделала несколько шагов назад. Но мы не отступили, мы взяли расстояние для разбега и решительного экономического прыжка", - отметил Зеленский.

По его словам, новая "украинская власть создает равные правила игры для всех, очищает судебную систему, диджитализирует процессы, воплощает жизненно важные реформы и принимает жизненно важные законы".

Читайте также: Шестой год в Украине идет война, шестой год, как Россия оккупировала Крым, - Зеленский в Давосе

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100