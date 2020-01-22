Одна страна сделала "exit", может для Украины пришло время сделать "enter", - Зеленский на форуме в Давосе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать Европейский союз для Украины? Просто взять Украину в Европейский союз", - подчеркнул президент Украины.
По словам Зеленского, Украина поддерживает курс в ЕС, но не только Украина должна хотеть в ЕС, она нуждается в поддержке стран ЕС.
Зеленского интересует, какой статус будет у Украины в Евросоюзе. Какое отношение будет к нашей стране.
"Мы знаем все, одна страна, больша страна, сделала "exit", может для Украины пришло время сделать "enter", - подытожил Зеленский.