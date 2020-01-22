Россия выплатила Украине более 4 млн евро компенсации за загрязнение нефтепровода "Дружба", - Укртранснафта

Согласно сообщению пресс-службы "Укртранснафты", во время вытеснения сырья компания совместно с сюрвейерской компанией SGS ежедневно проверяла качество поступающей из РФ нефти, передает Цензор.НЕТ. Повторное попадание сырья с повышенным содержанием хлорорганики не фиксировалось.

В компании отмечают, что со времени инцидента с "грязной" нефтью операторы нефтепровода "Дружба" усовершенствовали систему контроля во избежание подобных случаев в будущем. В частности, "Укртранснафта" со своей стороны полностью реализовала функцию взаимодействия с белорусской, словацкой и венгерской сторонами, в настоящее время получает информацию с узлов учета в автоматическом режиме.

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Кроме того, украинская компания обустроила на ЛПДС "Броды" специализированную лабораторию международного образца, оборудование которой позволяет оперативно определять концентрацию хлорорганики.

Кроме того, "Укртранснафта" в период с мая 2019 года по январь 2020-го получила от ПАО "Транснефть" (РФ) EUR4,336 млн компенсации за резервирование мощностей украинской нефтетранспортной системы из-за попадания в нее нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Напомним, 19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

22 апреля Мозырский нефтеперерабатывающий завод был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.

В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина.

26 апреля в России заявили, что нефть в нефтепроводе была загрязнена умышленно. Источник загрязнения выявили в Самаре, на узле местной частной структуры "Самаратранснефть-Терминал".

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По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составляет около 5 млн тонн.

30 апреля Беларусь полностью прекратила прием нефти из РФ до полного вытеснения из трубопровода "Дружба" загрязненного сырья.

2 мая агентство БЕЛТА сообщило, что по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси поступила чистая нефть.

7 мая в Российской Федерации четырех человек арестовали по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

11 мая "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в Европу.

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