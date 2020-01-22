Суд приговорил жительницу Донетчины, участвовавшую проведении "референдума" о создании "ДНР", к 5 годам заключения с испытательным сроком, - прокуратура

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Суд установил, что женщина, поддерживая изменения территориальной целостности Украины, в мае 2014 года умышленно, по предварительному сговору с другими сторонниками так называемой русской весны, предоставила добровольное согласие на участие в работе "участковой избирательной комиссии" по проведению в с. Великая Новоселка "всеобщего областного референдума" о создании "самостоятельного государства "ДНР".

Занимая должность члена указанной комиссии, расположенной в помещении районного культурно-оздоровительного комплекса, злоумышленница формировала списки граждан, проверяла регистрацию мест проживания, выдавала бюллетени, а по завершению голосования принимала участие в подсчете голосов и передаче "бюллетеней" и протокола с результатами "волеизъявления" граждан вооруженным боевикам .

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"За содеянное уголовное правонарушение женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком", - говорится в сообщении прокуратуры.